Опрос показал, из-за чего чаще всего увольняются россияне

В тройку самых распространённых причин вошли не соответствующая ожиданиям зарплата, желание сменить сферу деятельности, а также желание работать ближе к дому.

Более 60% недовольных условиями труда россиян предпочитают сменить работу, а не высказывать претензии руководству. Чаще всего работников не устраивает заработная плата. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные исследования "Авито Работа".

По данным исследования, чаще на разговор с начальством решаются мужчины (35%), чем женщины (26%).

Самыми смелыми оказались сотрудники в возрасте от 25 до 54 лет. Обсудить с руководством условия труда в этой возрастной категории готовы 32%. Чаще других без разговора увольняются молодые люди в возрасте до 24 лет.

По результатам опроса выяснилось, что чаще всего молча увольняются жители Дальнего Востока и петербуржцы. Примечательно, что среди москвичей наиболее высок процент тех, кто готов высказать руководству своё недовольство.

В тройку самых распространённых причин увольнения вошли не соответствующая ожиданиям зарплата, желание сменить сферу деятельности, а также желание работать ближе к дому.

Онлайн-опрос проводился с 30 августа по 18 сентября 2019 года среди 1,7 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.

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