В Калининграде починили дорогу с помощью земли и дивана

Спинки от старой мягкой мебели использовали в качестве оградительного устройства.

В Калининграде на Интернациональной улице ямы на дорогах отремонтировали с помощью земли и спинок от старого дивана. Об этом сообщается в группе "Типичный Калининград" в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что ремонт дороги в Московском районе затеяли сами жители, которым надоели глубокие ямы. А мебель они положили специально, чтобы автомобили случайно не наехали на свежезасыпанную землю.

В социальных сетях комментаторы шутят, что идею по устранению дефекта находчивые горожане наверняка подсмотрели у пенсионерки из соседнего Ленинградского района.

Напомним, ранее Лайф писал, что пожилая женщина решила взять дорожную ситуацию под свой контроль и тоже самостоятельно отремонтировала дорогу подручными средствами — коврами. Теперь к улице Куйбышева возле дома 97а примыкает настоящая "ковровая дорожка".