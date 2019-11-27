Мать пострадавшей в Доминикане туристки рассказала о её самочувствии

Е. Писнячевская, получившая травмы в результате ДТП с участием автобуса в Доминиканской Республике, пережила операцию и находится под наблюдением медиков. Об этом телеканалу "360" рассказала её мать Лариса.

Женщина отметила, что более подробными данными не располагает.

— Мне сказали, что операция проведена и состояние стабильное. Что значит "стабильное" — значит не умерла. И всё, — объяснила она.

Лариса добавила, что дочь отдыхала вместе с молодым человеком. Юноша также пострадал.

Напомним, 26 ноября в Доминиканской Республике перевернулся автобус с туристами из России. В салоне находилось 39 граждан РФ. Никто из них не погиб. Лайф публиковал видео с места инцидента. Причиной ДТП стало лихачество водителя грузовика, ехавшего в тот момент по этой же дороге. Ранее туроператор Anex Tour рассказал о состоянии пострадавших туристов.