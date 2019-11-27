Суд в Швеции не удовлетворил апелляцию "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"

Ожидается, что решения ещё по двум делам в суде между сторонами будут приняты в 2020 году.

Шведский суд округа Свеа объявил сегодня своё решение по делу об апелляции "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с "Нафтогазом Украины". Согласно решению суда, иск российской транснациональной энергетической компании был отклонён. Об этом говорится в сообщении суда.

— Сегодняшнее решение означает, что суд отказал в требовании "Газпрома" и решение арбитражного суда не может быть отменено. Кроме этого, суд не выявил процедурных нарушений, — указано в пресс-релизе.

При этом решения ещё по двум делам между теми же сторонами будут приняты в 2020 году.

Напомним, что в 2009 году "Газпром" и "Нафтогаз Украины" заключили соглашение о поставках природного газа через территорию Украины. Через некоторое время между сторонами возник спор относительно соглашений, в результате компании обратились в суд. В течение 2017 и 2018 годов были вынесены три арбитражных решения о поставке и транзите газа.

В итоге российскую компанию обязали выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" обжаловал решения в марте 2018 года, а впоследствии требовал полной отмены "транзитного" решения.

В частности, "Газпром" утверждал, что арбитражный суд допустил несколько ошибок, что является основанием для отмены решения. "Нафтогаз" в свою очередь заявил, что требования "Газпрома" должны быть отклонены, поскольку арбитражным судом не было допущено никаких ошибок.