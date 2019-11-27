Истребители Японии и Южной Кореи сопровождали Ту-95 над нейтральными водами

ВВС Японии и Южной Кореи сопровождали российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС во время их полёта над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

— На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15, F-16 (ВВС Южной Кореи) и F-2 (ВВС Японии), — говорится в сообщении.

Уточняется, что полёт длился более десяти часов. Также в ведомстве подчеркнули, что лётчики регулярно выполняют полёты, не нарушая границ воздушного пространства.