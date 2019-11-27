Первые пассажиры МЦД поделились впечатлениями с Воробьёвым и Собяниным

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин проехали по Московскому центральному диаметру (МЦД) и расспросили пассажиров об их впечатлениях от поездок на "наземном метро". Об этом Воробьёв рассказал в своём инстаграме.

Он признался, что в ходе бесед с пассажирами услышал от них не только отзывы, но и предложения.

— Сегодня с утра с Сергеем Семёновичем проехали по МЦД. Пообщались с жителями, спасибо за добрые отзывы, замечания, предложения, — написал он.

Пообещав продолжить благоустройство прилегающих к МЦД территорий, он выразил благодарность всем тем, с кем ему удалось переговорить.

Напомним, движение по МЦД запустили 21 ноября. Ранее Лайф сообщал, что первые два Московских центральных диаметра 25 ноября перевезли рекордные 513 тысяч человек. Поезда следовали весь день и выполнили график на 100%. Всего за пять дней работы было перевезено более двух миллионов пассажиров. Также сообщалось, что проезд по МЦД будет бесплатным до 9 декабря.