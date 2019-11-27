В аэропортах Грузии снова начали раздавать вино

В общей сложности для шестой по счёту акции было закуплено около 300 тысяч бутылок.

В аэропортах Грузии возобновили акцию по раздаче бутылок местного вина прибывшим иностранным гостям. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу национальной администрации туризма страны Мариам Квривишвили.

Отметим, что данная акция пройдёт уже в шестой раз. Проект направлен на популяризацию Грузии как гостеприимной страны.

Таким образом, уже сейчас на паспортном контроле каждый турист и иностранный визитёр в аэропортах Тбилиси, Батуми и Кутаиси получит бутылку местного саперави. При этом детали виноградного подарка изменились.

— Формат немного другой: вместо традиционной этикетки на бутылке написано письмо от лица грузинского народа, — подчеркнула Квривишвили в телепередаче "Бизнес-партнёр".

Напомним, что с целью закупки вина Национальная администрация туризма Грузии объявила летом 2019 года электронный тендер стоимостью миллион лари (около 21 миллиона рублей). Всего было закуплено около 300 тысяч бутылок.