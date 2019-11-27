Дитрих пообещал, что пробок на М11 Москва — Петербург не будет

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих ответил на вопрос президента России Владимира Путина о том, будут ли образовываться пробки в так называемых узких местах М11 Москва — Санкт-Петербург — на въезде и выезде с трассы.

— Не будет, — коротко ответил Дитрих.

Он также рассказал, какова будет стоимость проезда по этой трассе для легковых автомобилей. По словам министра, проезд по трассе из Москвы в Санкт-Петербург будет стоить 1350 рублей для всех легковых авто.

Напомним, президент России Владимир Путин сегодня открыл автомагистраль Москва — Санкт-Петербург. Теперь добраться из одной столицы в другую можно будет всего за пять-шесть часов.