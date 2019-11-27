Сестра следователя-самоубийцы из Сочи рассказала об её отношениях с сослуживцем

Ухажёр-оперативник долго обхаживал Марию Клочкову и звал на свидания, вот только девушка признавалась родным, что он не её вариант.

Лайф узнал подробности того, как развивались отношения 23-летней девушки-следователя Хостинского отдела УВД Марии Клочковой с коллегой, которого родные обвиняют в её изнасиловании и доведении до суицида. По словам сестры погибшей, оперативник Аслан (имя изменено, но Лайф располагает полными данными) длительное время оказывал девушке знаки внимания, но та не отвечала ему взаимностью.

— Маша мне задолго до этого случая рассказывала, что на службе к ней проявляет внимание некий опер, всё ходит и помогает с уголовными делами, что-то подсказывает постоянно, — рассказала Анна журналистам. — Как-то раз он даже приглашал её на прогулку по набережной в Сочи. Но она мне рассказывала, что он как сотрудник, может, и хороший, но как человек для отношений ей не подходит.

После той роковой ночи, когда Марию, как считают её близкие, изнасиловали, любой разговор на эту тему отзывался у неё болью: девушка тут же начинала плакать. К тому же в отделе началась настоящая травля молодой следовательницы.

— В один день я не выдержала и пришла в отдел к её начальнику Хвостову и сказала, что я её забираю на время, ведь она не может работать в таком состоянии. Я боялась, что она, не дай бог, с собой что-то сделает. С 9 по 20 октября она находилась дома, 21 октября она вышла на работу, — вспоминает сестра. — Она мне позвонила и рассказала, что на работе у неё всё забрали, вещи, бумаги и даже пишущие ручки, а ей сказали: "О, ты чё, вернулась? Мы уже думали, что ты свалила и не вернёшься". Хвостова я лично просила, чтобы он провёл беседу с личным составом. Знал он и об изнасиловании, но действий никаких не предпринимал, лишь кормил обещаниями по поводу перевода моей сестры и увольнения этого опера.

Для отработки версии с изнасилованием и доведением до суицида правоохранители изъяли телефон Марии. В нём могла сохраниться переписка, которая, возможно, прольёт свет на обстоятельства произошедшей с ней трагедии. Тем временем следователи опросили самого Аслана. И он, как утверждает семья Марии Клочковой, открестился от настойчивых ухаживаний за "новенькой" в отделе. Более того, по его словам, они якобы вообще не были знакомы вплоть до 5 октября, когда её госпитализировали с кровотечением из его номера в отеле.

Напомним, что 23-летнюю девушку-следователя Хостинского отдела УВД нашли мёртвой в собственном кабинете в городе Сочи. Родные девушки винят в самоубийстве коллегу Марии, который якобы её изнасиловал. Однако очевидцы утверждают, что девушка добровольно поехала в гостиницу и заселилась в один номер с коллегой.