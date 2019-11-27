Аналитики назвали главных претендентов на "Оскар", и это не "Джокер"

Специалисты оценили шансы режиссёров, фильмов и актёров на обладание статуэткой и составили свой рейтинг.

Лучшим фильмом года по версии Американской академии киноискусств, вероятнее всего, станет картина Мартина Скорсезе "Ирландец". Такое мнение выразили аналитики сайта Gold Derby, специализирующегося на составлении прогнозов в сфере развлечений.

Второе место эксперты отдали фильму Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", а третье — "Брачной истории", в которой снялись Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер. Между тем картине "Джокер" Тода Филипса в рейтинге досталось лишь десятое место.

Сотрудники Gold Derby также предположили, что лучшим режиссёром может стать Скорсезе. По их мнению, у Тарантино и Пон Чжун Хо, представившего ленту "Паразиты", шансов на успех немного меньше.

Среди претенденток на победу в номинации "Лучшая женская роль" они отметили Рене Зеллвегер и её работу в фильме "Джуди", а также Скарлетт Йоханссон и Шарлиз Терон ("Скандал").

Победа в категории "Лучшая мужская роль" по прогнозам экспертов, вероятнее всего, достанется Хоакину Фениксу, Адаму Драйверу или Роберту Де Ниро.

Ранее представители студии Warner Bros. заявили, что хотели бы видеть картину "Джокер" среди лауреатов 16 номинаций Американской киноакадемии.