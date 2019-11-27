В подмосковном детсаду воспитатели забыли ребёнка на улице — видео

В учреждении пояснили, что инцидент произошёл из-за суеты. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

В подмосковном Клину воспитатели детского сада забыли ребёнка на улице. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

— Из сообщения средств массовой информации следует, что воспитатели частного дошкольного учреждения забыли забрать с прогулки девочку, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Московской области.

Отмечается, что ребёнка заметили прохожие, которые и отвели его обратно в здание детского сада.

— Попросили руководство всё объяснить. Нам рассказали, что одному из детей песок в глаза попал. Он расплакался, раскапризничался. Они все хаотично шли, — рассказала "360" мама забытой девочки.

Она также добавила, во время расторжения договора с учреждением к ней подошла воспитательница и извинилась за произошедшее.