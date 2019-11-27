Сотрудница подмосковного фитнес-клуба оформляла микрокредиты на клиентов

В администрации заведения потерпевшим заявили, что речи о возмещении денег быть не может.

В Московской области сотрудница фитнес-клуба "Зебра" оформляла на новых членов вместо клиентских карт микрокредиты. Как стало известно Лайфу, потерпевших насчитывается более ста человек.

Один из пострадавших, Дмитрий Бабаджанов, рассказал, что решил заняться спортом и пойти в фитнес-клуб. Свой выбор он остановил на местной "Зебре", которая находится недалеко от его дома. Вместе со своей знакомой он приобрёл два абонемента, однако приобщиться к миру ЗОЖ у мужчины так и не получилось.

Бабаджанов попал в аварию и был вынужден прекратить тренировки по состоянию здоровья. Полгода он не посещал фитнес-клуб и уже забыл про тренировки, как вдруг "Зебра" дала о себе знать. С Бабаджановым связался неизвестный менеджер микрокредитной организации "МандаринLife" и заявил, что на нём висит две карты и задолженность в размере более 60 тысяч рублей.

Впоследствии выяснилось, что виной тому стали махинации сотрудницы фитнес-клуба Анастасии, которая вместо членской карты оформила на Дмитрия заём. Когда при регистрации мужчине пришло СМС и менеджер по продажам попросила озвучить из него код, Бабаджанов фактически передал аферистке право забрать денежную сумму вместо него.

— Приехал я в клуб разбираться насчёт этого всего, однако там мне начали говорить, что Анастасия больше не работает и её уволили из-за мошенничества. В итоге я написал заявление, чтобы они разобрались в ситуации, но клубу всё равно, они меня уже четыре месяца динамят, — рассказал Бабаджанов.

При этом в "Зебре" Дмитрий выяснил, что таких пострадавших, как он, около 150 человек, а сама Анастасия якобы уже находится в тюрьме за мошенничество.

Сейчас Дмитрий написал заявление в полицию и разыскивает остальных потерпевших. Администрация фитнес-клуба тем временем разводит руками и заявляет, что речи о возмещении денег быть не может.