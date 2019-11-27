Найдены останки воительницы, которая могла быть прообразом амазонок

Серьёзные повреждения скелета, полученные, вероятно, от меча и топора, указывают на то, что женщина, скорее всего, погибла в бою.

В Армении провели анализ костей возрастом 2600 лет, найденных на севере страны в 2017 году. Учёные выяснили, что останки принадлежали женщине-воину из Урарту, которая, скорее всего, погибла от ран, полученных в сражении. По предположениям исследователей, такие воительницы стали прообразами древнегреческих амазонок. Описание работы археологов опубликовал научный журнал International Journal of Osteoarchaeology.

По керамике и украшениям, найденным в могильнике Бовер I в Лорийской области, учёные датировали захоронение VIII–VI веками до нашей эры, когда на территории современной Армении процветало царство Урарту. Государство вело активную завоевательную политику, пока не пало в конце VI века до нашей эры под совместным ударом скифов, мидян и киммерийцев.

Проведя исследование, учёные выяснили, что скелет принадлежал женщине в возрасте около 20 лет. Судя по всему, она имела высокий статус, на что указывают украшения.

По строению и повреждению костей учёные выяснили, что у женщины была хорошо развита мускулатура. Скорее всего, она была лучницей и часто ездила верхом. Об участии в сражениях свидетельствует наконечник стрелы, застрявший в левом колене.

Учёные сделали вывод, что к смерти древней воительницы привели три серьёзные раны, следы которых были найдены на костях. Археологи предполагают, что повреждения получены от меча и топора и их нанёс не один человек. Заключают, что женщина, вероятно, погибла в бою.

Археологи уже находили останки древних воительниц из Урарту. Другие исторические источники сообщают, что в этом государстве женщины сражались наравне с мужчинами. Поэтому учёные предполагают, что жительницы Урарту вдохновили древнегреческих сказителей на образ амазонок.