В Китае после съёмок телешоу умер 35-летний актёр Годфри Гао

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Актёр Годфри Гао, известный благодаря роли Магнуса Бейна в фильме "Орудия смерти: Город костей", ушёл из жизни в возрасте 35 лет.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/godfreygao/" target="_blank">godfreygao</a></p>

Мужчине стало плохо во время съёмок реалити-шоу Chase Me, когда он выполнял задание с бегом. Прямо с площадки его отправили в больницу, однако врачи оказались бессильны и не смогли его спасти. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Как уточняет Mirror, актёр стал одним из первых мужчин-моделей азиатского происхождения, кому удалось подписать контракт с премиальным брендом Louis Vuitton.

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