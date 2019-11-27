В Ессентуках женщина родила в магазине и оставила ребёнка в пакете

35-летняя жительница Ессентуков родила девочку в одном из магазинов, после чего оставила живого ребёнка в пакете за городским рынком. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

— Младенца обнаружила продавец магазина, которая незамедлительно вызвала скорую помощь. Благодаря бдительности неравнодушной женщины и слаженным действиям врачей гибель новорождённой удалось предотвратить, — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошёл в сентябре. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает, в отношении её матери заведено уголовное дело.