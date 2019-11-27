В Кремле не исключили вероятность отдельной встречи Путина и Зеленского в Париже

Также стало известно о степени готовности проекта документа по итогам нормандского саммита.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский могут провести отдельную встречу во время саммита "нормандской четвёрки", который состоится 9 декабря в Париже.

— Отдельная встреча Путина и Зеленского на саммите "нормандской четвёрки" в Париже может состояться, — цитирует Ушакова ТАСС.

Кроме того, помощник президента РФ добавил, что проект документа по итогам саммита "нормандской четвёрки" в Париже "в общих чертах готов". Согласно ему, предполагается, что особое внимание будет уделено темам минских соглашений и разведения сил в Донбассе.

Напомним, саммит "нормандской четвёрки" состоится 9 декабря в Париже. Свою готовность к переговорам в этот день уже выразили все стороны — Россия, Украина, Германия и Франция.

Напомним, впервые лидеры этих стран собрались летом 2014 года для обсуждения ситуации в Донбассе. С тех пор они периодически проводили встречи и телефонные переговоры.