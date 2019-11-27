Родные найденной в реке 17-летней девушки заявили, что знают убийцу

Мама Даши не сомневается, что с дочкой расправился ухажёр, которому она отказывала из-за отношений с другим.

Родные погибшей в Приморье 17-летней девушки уверены, что ужасное преступление совершил её близкий друг и сын сотрудницы полиции, который никак не мог добиться взаимности. Об этом родственники и знакомые погибшей рассказали "Комсомольской правде".

В день исчезновения девушка вместе с ним и ещё одним другом ездила в бар, что произошло дальше — неизвестно. Сам парень на звонки близких девушки не отвечал, а своим родным сказал, что высадил её из машины возле магазина. Обеспокоенные мама и отчим Дарьи обратились к волонтёрам и полицейским.

Мама Даши Анна не сомневается, что её убил ухажёр, которому та отказывала из-за отношений с другим. Женщина призналась, что считала его "едва ли не членом семьи" и даже позволяла ему подвозить себя до работы. В день исчезновения дочки он не отвечал на сообщения, и тогда она решила позвонить его матери.

— Она мне сказала, что ничего не знает. Пришлось просить племянника ехать к этому ублюдку. У Антона было расцарапано лицо, но он не сознавался. Не говорил, где моя дочь. Даже отказался ехать искать, потому что мама сказала ему сидеть дома, — рассказала она.

Анна предполагает, что юноша давно планировал преступление. Позже ей стало известно, что год назад он изнасиловал другую девушку, но тогда ему удалось избежать наказания. Женщина сокрушается, что ни за что бы не подпустила его к дочери, если бы узнала об этом раньше.

Мама девушки верит, что дочь "хотела", чтобы её нашли. Тело дочери чудом не унесло течением самой крупной реки Приморья.

— Она ножками зацепилась, да так крепко, что при жизни её рост был 155 сантиметров, а после того, как её вытащили из воды, — 180. Она просто очень хотела, чтобы мы её нашли, — добавила она.

Галина, тётя погибшей, рассказала, что девушку нашли без колготок и нижнего белья. После этого все решили, что её изнасиловали. Позже это подтвердилось. Женщина уверена, что ужасное преступление совершил "друг" Даши, который пытался ухаживать за ней больше двух лет.

— Антон последний, кто видел её в живых. Да и на вопросы по телефону он отвечал очень подозрительно. Больше двух лет он пытался ухаживать за моей племянницей, но Даша мне говорила, что между ними ничего не может быть. К нему относилась как к брату, — сообщила она.

В колледже, в котором училась погибшая, рассказали, что девушка была настоящей "спортсменкой и красавицей". Для себя она выбрала профессию автомеханика.

Напомним, 17-летняя жительница города Лесозаводска пропала 22 ноября. После того как её не удалось найти, было возбуждено дело по статье "Убийство". 26 ноября её тело нашли в реке Уссури. Позже задержали подозреваемого в её убийстве.

Предполагаемым преступником оказался 24-летний мужчина. По предварительным данным, между ним и погибшей произошла ссора в автомобиле, после которой он изнасиловал несовершеннолетнюю, а затем, чтобы скрыть следы преступления, убил её, а тело сбросил в реку.