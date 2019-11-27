В США хирурги пересадили почку не тому пациенту, но всё закончилось хорошо

Ошибка произошла из-за того, что оба человека носили одинаковые имена, а также были ровесниками.

В американском штате Нью-Джерси врачи больницы имени Лурдской богоматери трансплантировали почку другому пациенту. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Администрация учреждения добровольно сообщила о своей ошибке медицинским властям штата. Согласно информации, 18 ноября 51-летний пациент успешно перенёс операцию по пересадке почки. Однако вскоре выяснилось, что этот орган должен был быть трансплантирован другому человеку.

Несмотря на то что прооперированный пациент также нуждался в пересадке, он стоял в очереди на трансплантацию куда ниже.

— Мы несём большую ответственность перед людьми, которые буквально доверяют свою жизнь в наши руки. Ошибки такого масштаба редки, и, несмотря на необычные обстоятельства ввиду схожей идентичности пациентов, дополнительная проверка предотвратила бы эту ошибку, — подчеркнул главный врач клиники Реджинальд Блабер.

Как пояснило руководство больницы, ошибка произошла из-за того, что оба ожидающих имели одинаковые имена и были примерно одного возраста.

— Хорошая новость заключается в том, что оба человека, которые нуждались в почке, получили орган в течение одной недели и у обоих всё хорошо, — цитирует телеканал представителя Министерства здравоохранения штата Нью-Джерси Дэниела Мойза.

Как сообщает телеканал, в связи с происшествием в больнице были немедленно введены дополнительные меры по усилению контроля, чтобы избежать повторения подобной ошибки.