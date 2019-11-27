Замёрзший страус устроил "побег в лето" на трассе под Смоленском — видео

Отметим, что в регионе в последние дни температура всё чаще достигает минусовой отметки.

Необычного бегуна автомобилисты заметили в районе деревни Юшково Вяземского района Смоленской области и выложили запись в соцсети. Экзотическая птица была явно перепугана и едва не попала под колёса несущихся мимо машин.

— Зима, холодно, страусы... — задумчиво комментирует за кадром автор записи.

В комментариях под видео пользователи Сети предположили, что страус всего лишь захотел устроить "побег в лето".

Кстати, при достаточном уходе, правильном кормлении и отсутствии стресса страусы, которые к зиме уже имеют хорошее оперение, неплохо переносят морозы. Для них строят сухие стационарные птичники, хорошо освещённые, с деревянными настилами. Пол при этом должен быть утеплённым для защиты ног птиц от промерзания.

Ранее жители Якутии обнаружили на местном озере фламинго. Заняться судьбой птицы должны природоохранные ведомства, при этом якутский зоопарк уже выразил готовность взять её под опеку.