Обманутый клиент обвинил колдунью-шарлатанку в связях с ИГИЛ

По словам пользователей соцсети, женщина вымогала деньги, угрожая навести порчу на их близких.

Мужчина, которого обманула колдунья-шарлатанка, сообщил спецслужбам, что женщина якобы готовит серию терактов на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом Лайфу сообщил источник.

Обманутый клиент заявил о некой Адриане Дакини, которая пропагандирует магию и предлагает свои услуги по колдовству. По мнению мужчины, ведьма вместе с сообщником также готовит теракты, а диверсию якобы курирует представитель ИГИЛ*.

Выяснилось, что Адриана Дакини — это псевдоним в соцсети. Настоящее имя женщины — Ольга З., она гражданка Украины. В соцсетях также есть группа, посвящённая "ведьме", где обманутые ею люди пишут, что она шарлатанка.

По словам пользователей, женщина обманом получала паспортные данные и фотографии их близких, после чего вымогала у людей деньги, угрожая навести порчу на детей.

Сейчас гражданку Украины ищут спецслужбы, чтобы проверить сообщение о её связи с террористической организацией. Не исключено, что заявивший о "ведьме-террористке" мужчина просто хотел ей отомстить.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.