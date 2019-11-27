Путин вручил госнаграды в клубе дзюдо "Турбостроитель"

Сначала российский лидер осмотрел новые помещения учреждения и понаблюдал за тренировками.

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды в Петербурге, торжественная церемония прошла в клубе дзюдо "Турбостроитель".

Президент приехал в клуб, где когда-то давно занимался сам. Осмотрев новые помещения и понаблюдав за тренировками, российский лидер вручил награды.

Тренер Татьяна Иванова и спортсмен-инструктор Тагир Хайбулаев получили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Орден Дружбы был вручён президенту компании "Канда Сэйсакусё" Нобуюки Асаи, главе Департамента по поддержке ветеранов дзюдо Фонда поддержки и развития имени Анатолия Рахлина Евгению Ефремову, главе Белорусской федерации дзюдо Павлу Ясеновскому, членам Совета ветеранов клуба "Турбостроитель" Николаю Кононову и Валентину Степанову, председателю Попечительского совета клуба Андрею Холоднову.

Звания "Заслуженный работник физической культуры РФ" удостоены глава коллегии судей отдела спорта высших достижений Региональной спортивной федерации дзюдо Петербурга Евгений Рахлин и замглавы спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо имени Рахлина Всеволод Стрелков, почётной президентской грамоты — тренер училища олимпийского резерва № 1 Евгений Станев, глава Фонда развития физкультуры и спорта самбо Василий Шестаков, а также член Попечительского совета "Турбостроителя" Максим Шубарев.

Орден Почёта получил президент клуба дзюдо "Турбостроитель" Михаил Рахлин, орден Александра Невского — генеральный директор общества содействия развитию спортивных видов единоборств "Отечество" Борис Ротенберг.