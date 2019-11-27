Найденному в кустах младенцу нашли новых родителей

Девочку и её брата передадут в новую семью после того, как будут готовы результаты анализов.

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что для найденной в минувшее воскресенье в кустах девочки и её брата нашли приёмную семью.

Омбудсмен навестила в Раменской городской детской больнице девочку, найденную на улице вечером в воскресенье, и её брата, который был помещён в медицинское учреждение в связи с арестом матери.

— Состояние детей удовлетворительное. Аппетит у малышей хороший. Мальчик с удовольствием играет. Для них уже найдена временная замещающая семья. Как только будут готовы результаты всех анализов, малыши будут переданы в семью, — сообщила Мишонова.

Напомним, что ребёнка нашли в кустах вечером 24 ноября возле одного из домов в подмосковном посёлке Дружба. Позднее мать заявила, что оставила девочку, потому что не хотела за ней ухаживать.