Врач: Ежегодно в России нужно проводить около 15 тысяч трансплантаций почки

В России каждый год необходимо проводить около 15 тысяч операций по трансплантации почки, заявил главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции.

— Примерно 15 тысяч по максимуму трансплантаций почки желательно делать на территории Российской Федерации в год. Это такие цифры, к которым надо стремиться, но которые будут далеко не сразу, — добавил он.

Директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени В.И. Шумакова подчеркнул, что операций становится больше на фоне увеличения их финансирования, поскольку их делают за счёт госбюджета или регионов. Положительная динамика складывается во многом и благодаря донорским программам.

В ходе мероприятия он отметил, что к концу 2019 года врачи проведут около 100 детских трансплантаций. По его словам, уже сейчас медикам удалось достичь отметки прошлогоднего показателя в 89 трансплантаций почки.

Лайф вёл прямую трансляцию с пресс-конференции руководителя НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава РФ Сергея Готье.