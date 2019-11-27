В Дагестане трёх пропавших школьников нашли на АЗС

Несовершеннолетние заработали деньги, помогая автомобилистам на заправке, и потратили всё в компьютерном клубе.

Пропавших 26 ноября в Дагестане школьников нашли в Каспийске на одной из автозаправок, сообщает МВД по Республике Дагестан.

Поиски троих детей начались накануне в посёлке Новый Хушет.

— Помогая заправлять топливо автомобилистам, они заработали немного денег, которые потратили в компьютерном клубе. Жизни и здоровью ничего, кроме ремня, не угрожает! — говорится в опубликованном ведомством посте в "Инстаграме".

Детей уже везут в Новый Хушет. МВД по Республике Дагестан поблагодарило "всех неравнодушных".

Ранее Лайф рассказывал о детях, сбежавших к маме в Брянск.