Психолог назвал 5 главных способов выражения любви

Люди могут быть не уверены в чувствах возлюбленных из-за того, что говорят с ними на разных языках.

Женщины часто начинают сомневаться в любви своих избранников из-за того, что не воспринимают те слова и поступки, которые исходят от их партнёров. Об этом изданию "Дни.ру" рассказал психолог Александр Шахов.

По его словам, недопонимание возникает из-за того, что для выражения своих чувств люди пользуются разными языками любви. Всего их пять. Есть языки слова, времени, подарков, помощи и прикосновений.

Приверженцы первого выражают свою любовь и привязанность словами поддержки и комплиментами, сторонники второго делают всё возможное, чтобы уделить побольше времени своему предмету обожания. К примеру, если мужчина слушал о проблемах полчаса, это можно расценивать как признание на языке времени.

Есть и те, кто считают лучшим выражением любви подарки. Такие люди при каждом удобном случае стараются проявить заботу с помощью разных вещей, которые могут поднять настроение партнёру. Четвёртый тип людей выражает свои чувства, оказывая помощь и поддержку. Часто это воспринимается как само собой разумеющееся, однако на самом деле человек демонстрирует своё отношение. Приверженцы пятого и последнего языка выражают любовь с помощью прикосновений.

Эксперт отметил, что люди часто воспринимают лишь один из перечисленных языков и остаются глухи к остальным, поэтому им может казаться, что к ним охладели. Он призвал наблюдать за партнёром, чтобы понять, какой язык ближе ему.

— "Разговаривая" с мужчиной на его языке любви, вы можете пробудить его засыпающие чувства. А ещё вы можете подсказать ему, как показать любовь на вашем языке. Например, если ваша любовь — это помощь, то составьте чёткий список дел, которые он мог бы для вас сделать, — посоветовал он.

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