Суд продлил арест замглавы "Аэрофлота"

Басманный суд Москвы продлил до 29 февраля срок ареста заместителя гендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова в рамках уголовного дела о хищении 250 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

— Суд постановил удовлетворить ходатайство следственных органов и продлить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Александрова на два месяца, то есть до 29 февраля, — приводит агентство решение судьи.

2 октября Басманный суд арестовал Александрова и других фигурантов уголовного дела о крупном хищении. Топ-менеджер отказался от сделки со следствием.