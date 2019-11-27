В Кургане чиновников обязали вырезать одинаковые снежинки

Власти Кургана просят сотрудников муниципальных учреждений оформлять помещения к Новому году в едином стиле. Для этого чиновникам раздали схемы, как правильно вырезать снежинки. Об этом сообщает портал URA.ru со ссылкой на местную жительницу.

По словам собеседницы издания, в отделе по жилищной политике она услышала разговор двух женщин. Согласно их разговору, снежинки на окнах и в коридоре должны быть чётко установленной формы. При этом в кабинетах чиновников оформление может быть любым.

При этом представитель городской мэрии подтвердил, что рекомендации по праздничному оформлению в едином стиле действительно есть. И советы касаются не только муниципальных учреждений, но и бизнесменов.

— На оргкомитете принята единая концепция оформления Кургана к Новому году. Рекомендации размещены на сайте. Там сложностей никаких. Если вы захотите оформить свою квартиру, можете сами попробовать вырезать снежинки, — добавили в администрации.

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