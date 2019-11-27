В Кургане чиновников обязали вырезать одинаковые снежинки

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Фото © Shutterstock

Власти Кургана просят сотрудников муниципальных учреждений оформлять помещения к Новому году в едином стиле. Для этого чиновникам раздали схемы, как правильно вырезать снежинки. Об этом сообщает портал URA.ru со ссылкой на местную жительницу.

По словам собеседницы издания, в отделе по жилищной политике она услышала разговор двух женщин. Согласно их разговору, снежинки на окнах и в коридоре должны быть чётко установленной формы. При этом в кабинетах чиновников оформление может быть любым.

<p><strong>Схемы по вырезанию снежинок для оформления города в едином стиле. </strong>Фото © <a href="https://kurgan-city.ru/" target="_blank">Официальный сайт города Курган</a></p>

При этом представитель городской мэрии подтвердил, что рекомендации по праздничному оформлению в едином стиле действительно есть. И советы касаются не только муниципальных учреждений, но и бизнесменов.

На оргкомитете принята единая концепция оформления Кургана к Новому году. Рекомендации размещены на сайте. Там сложностей никаких. Если вы захотите оформить свою квартиру, можете сами попробовать вырезать снежинки, — добавили в администрации.

Ранее Лайф писал, как готовятся к зимним праздникам в Кемеровской области. К примеру, в Кузбассе намерены провести самое массовое шествие Дедов Морозов и установить рекорд.

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