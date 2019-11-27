Космонавты рассказали, как выживать на МКС без туалета, но с суперсалфетками

Всего на станции два туалета, а изначально он был только в российском модуле "Заря". В 2007 году NASA заказало у РФ туалет для модуля "Спокойствие", поскольку долгое время американцы не могли разработать собственный аналог.

Космонавты в беседе с НСН рассказали, как действовать в случае поломки всех туалетов на борту Международной космической станции. По их словам, такие неполадки никак не влияют на полёт.

— С точки зрения гигиенического обеспечения экипажа эти проблемы были решены, причём весьма давно. На полёт это точно не повлияет, — говорит космический испытатель, Герой России Сергей Нефёдов. — Мы в своё время в случае непредвиденных обстоятельств использовали холщовые пропитанные салфетки с романтическим названием "Жасмин". Они находились в специальной упаковке и сохраняли свежесть десять лет. Две-три салфетки использовали, и как будто из душа вышел.

В свою очередь, Герой России космонавт Павел Виноградов призвал не верить информации NASA, которое утверждает, что на МКС вышли из строя сразу все туалеты.

Напомним, 27 ноября стало известно, что на американском сегменте МКС неожиданно сломался туалет. Роскосмос подтвердил сообщение о поломке, отметив, что в российском сегменте санузел исправен. Позднее астронавты устранили неполадки.