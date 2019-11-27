Роструд напомнил о двух двухдневных рабочих неделях

Последняя рабочая неделя в 2019-м и первая в 2020 году будут двухдневными, напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец в беседе с "Интерфаксом".
— Последняя рабочая неделя в этом году будет двухдневной — понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря, — сообщил Иван Шкловец.
После новогоднего отдыха россиян ждет ещё одна двухдневная рабочая неделя, так как первый день после январских каникул, 9 января, выпадает на четверг, отметил Шкловец.
Ранее Роструд рассказывал, как можно не работать 31 декабря.
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