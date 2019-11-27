Роструд напомнил о двух двухдневных рабочих неделях

Последним трудовым днём 2019-го станет вторник, а начнётся новый производственный год с четверга.

Последняя рабочая неделя в 2019-м и первая в 2020 году будут двухдневными, напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец в беседе с "Интерфаксом".

— Последняя рабочая неделя в этом году будет двухдневной — понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря, — сообщил Иван Шкловец.

После новогоднего отдыха россиян ждет ещё одна двухдневная рабочая неделя, так как первый день после январских каникул, 9 января, выпадает на четверг, отметил Шкловец.

Ранее Роструд рассказывал, как можно не работать 31 декабря.