Путин принял участие в церемонии закладки корабля "Николай Зубов"

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии закладки судна "Николай Зубов". Российский лидер осмотрел закладную секцию и прикрепил к ней табличку с названием корабля.

— Дальнейшее развитие ВМФ России во всех его составляющих было и остаётся в числе наших основных приоритетов, — отметил глава государства в ходе торжественного мероприятия.

Он добавил, что в дальнейшем эта задача будет постепенно и качественно выполняться.

Вместе с ним на церемонии присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов, глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Юрий Борисов и президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Отмечается, что сейчас готовность судна "Николай Зубов" составляет около 11%. Сдача госзаказа намечена на 25 ноября 2024 года. Новый универсальный корабль объединит качества буксира, ледокола и патрульного корабля. Он приспособлен к охране и наблюдению за арктическими водными ресурсами, конвоированию и буксировке задержанных кораблей. Вместе с тем он может самостоятельно наносить удары по морским, береговым и воздушным целям.