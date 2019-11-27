Опубликовано видео полёта Ту-95 над Японским и Восточно-Китайским морями

#Видео Стратегические ракетоносцы #Ту95МС #ВКС России выполнили плановые полеты над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей в сопровождении истребителей ВВС Южной Кореи и Японии https://t.co/BxFqJSXfnb #ВВС #ВКС #ДальняяАвиация #ПлановыеПолеты #Самолеты pic.twitter.com/IoF9G58IpY— Минобороны России (@mod_russia) 27 ноября 2019 г.
Минобороны России опубликовало видео полёта Ту-95МС над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей, во время которого ВВС Японии и Южной Кореи сопровождали российский бомбардировщик. Кадры представлены в ведомства.
Уточняется, что полёт длился более десяти часов. Также в Минобороны подчеркнули, что лётчики регулярно выполняют полёты, не нарушая границ воздушного пространства.
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