Опубликовано видео полёта Ту-95 над Японским и Восточно-Китайским морями

Минобороны России опубликовало видео полёта Ту-95МС над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей, во время которого ВВС Японии и Южной Кореи сопровождали российский бомбардировщик. Кадры представлены в твиттере ведомства.

Уточняется, что полёт длился более десяти часов. Также в Минобороны подчеркнули, что лётчики регулярно выполняют полёты, не нарушая границ воздушного пространства.