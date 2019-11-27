Московских водителей предупредили о скором ледяном дожде

Непогода, которая может негативно сказаться на дорожной ситуации, придёт в Москву в четверг.

В связи с прогнозируемыми в четверг, 28 ноября, снегом и ледяным дождём Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал московских водителей отказаться от поездок на личном транспорте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

— По прогнозу синоптиков, в ночь с 27 на 28 ноября в столице может пройти ледяной дождь и выпасть снег. Снег и дождь также могут продолжиться в четверг днём, кроме того, температура воздуха будет около 0 градусов. Такая погода может привести к образованию сильной гололедицы на дорогах и тротуарах, — отметили в пресс-службе центра.

ЦОДД советует автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте без особой необходимости, а также призывает водителей, не сменивших резину на зимнюю, сделать это как можно скорее.

Если поездку всё-таки необходимо совершить, в пресс-службе напоминают, что при неблагоприятных погодных условиях важно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию и избегать резких торможений и перестроений.

ЦОДД также рекомендует не парковать автомобили рядом с деревьями и другими конструкциями, на которых возможно образование наледи.