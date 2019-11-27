Мама нашла интимную переписку с мужчиной в телефоне погибшей второклассницы

На севере Москвы найдена мёртвой восьмилетняя девочка. Перед гибелью второклассницы мать нашла в её телефоне интимную переписку со взрослым мужчиной, сообщает "Московский комсомолец".

Трагедия произошла 26 ноября. Девочка проживала вместе с мамой и старшим братом в трёхкомнатной квартире одной из многоэтажек. Вечером, когда вся семья была дома, женщина взяла мобильный телефон дочери, чтобы посмотреть, что ребёнок ищет в Интернете.

По словам москвички, она периодически контролировала то, на какие сайты заходила её дочь и с какими подружками переписывалась. Однако на этот раз женщина обнаружила кое-что менее невинное — скрытый чат со взрослым мужчиной. Причём их беседа носила не детский характер: неизвестный отправлял второкласснице фото и видео интимного характера, а девочка взамен высылала ему свои снимки.

При этом женщина решила, что не будет ругать дочь тем вечером, а отойдёт от шока и поговорит с ней о переписке позднее. Москвичка сказала девочке, что смартфон у неё временно забирает, а вместо него даёт обычный кнопочный мобильный.

— Я уверена, она (дочь. — Прим. Лайфа) поняла, что я всё прочитала. Она стала кричать, чтобы я отдала ей телефон. Не считая нужным ругаться, я сказала дочери, чтобы она шла ужинать, — цитирует женщину издание.

Девочка вправду пошла на кухню. Однако вместо еды она шепнула старшему брату, что хочет покончить с собой. Подросток не воспринял слова сестры всерьёз и не обратил на них никакого внимания. Второклассница убежала к себе в комнату.

Впоследствии девочку нашли на улице мёртвой. Сейчас правоохранители ведут проверку по данному делу.