Путин и Беглов обсудили планы развития Петербурга

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым обсудил развитие города.
— Обсудили планы развития города и в целом положение дел в Санкт-Петербурге, — сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге у Владимира Путина была очень насыщенная и разнообразная по формату программа. Помимо памятника Даниилу Гранину лидер РФ сегодня открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург и вручил госнаграды в клубе дзюдо "Турбостроитель".