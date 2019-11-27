Путин и Беглов обсудили планы развития Петербурга

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Фото © Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым обсудил развитие города.

— Обсудили планы развития города и в целом положение дел в Санкт-Петербурге, — сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге у Владимира Путина была очень насыщенная и разнообразная по формату программа. Помимо памятника Даниилу Гранину лидер РФ сегодня открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург и вручил госнаграды в клубе дзюдо "Турбостроитель".

Автор:
АБ
Алексей Берковиц
Соавторы:
Александр  Юнашев
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