У солиста Uma2rman скоро родится шестой ребёнок

У Владимира Кристовского уже есть четыре дочери от предыдущего брака, а также сын от нынешней супруги.

Солист и создатель группы Uma2rman Владимир Кристовский объявил о скором пополнении в семье в своём инстаграме, выложив фотографию с младшим ребёнком и супругой.

Брак Владимира и Ольги был зарегистрирован шесть лет назад, а в 2016 году супруга родила артисту сына. Буквально вчера стало известно, что пара ждёт прибавления в семье.

Стоит отметить, что у певца растут четыре дочери от предыдущего брака с Валерией Римской, с которой он прожил почти 20 лет.

Старшая дочь Владимира Ясмина Кристовская отмечала, что расставание родителей проходило для неё тяжело, девушке даже приходилось обращаться за помощью к психологу, пишет Starhit.

— Знаете, когда я была маленькой, со мной сидел отец. И до тех пор, пока он не начал пропадать на работе, я была папиной дочкой. А сейчас у меня с ним сложные отношения по многим причинам. Для меня лучший друг — мама. Я уже давно больше её дочка, чем папина, — рассказала она изданию.

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