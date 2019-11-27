Суд в Кирове отменил лишение прав "пьяной" жены судьи, взявшей на себя вину мужа

В суд ни Эльвира, ни её представитель не пришли. Протест рассматривали без них.

Октябрьский районный суд отменил скандальное постановление в отношении жены судьи Ленинского районного суда Марата Чепурных — Эльвиры.

Напомним, в начале октября, по словам очевидцев, подвыпивший Чепурных сел за руль пьяным, но сотрудники ГИБДД составили протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения на его жену, которая пересела на водительское сиденье после того, как их остановили.

На судебном заседании 7 октября инспекторы ГИБДД подтвердили, что именно Эльвира виновата в пьяном вождении. В итоге было вынесено решение: женщине, которая призналась в якобы содеянном, было назначено наказание.

Прокуратура проанализировала решение мирового судьи, запросила итоги полицейской проверки и материалы Следственного комитет России, в том числе отсмотрела записи с камер видеонаблюдения. На кадрах записей видно, что после остановки машины инспекторами из-за руля выходил судья Марат Чепурных, но никак не его жена Эльвира.

Как стало известно Лайфу, в связи этим прокуратура подала протест на постановление. В суд ни Эльвира, ни её представитель не пришли. Протест рассматривали без них. После рассмотрения всех доказательств суд удалился на совещание. Впоследствии было принято решение отменить постановление мирового суда.