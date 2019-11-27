Одесские гинекологи продавали порно, снятое скрытой камерой

Незаконная деятельность врачей вскрылась после того, как одна из пациенток обнаружила видео со своим участием на сайте 18+.

На протяжении полутора лет одесские гинекологи изготавливали и продавали на иностранные сайты порнографические материалы с участием своих пациенток. Об этом сообщает украинский портал Novosti N со ссылкой на постановления районного суда Киева.

Деятельность врачей стала известна после того, как одна из пациенток обнаружила видео со своим участием на порносайте. Она обратилась в правоохранительные органы, которые установили, что с начала 2018 года по апрель 2019 года гинекологи, работавшие в Одесском областном онкологическом диспансере, снимали процедуру проведения УЗИ на скрытую камеру и продавали международному сайту с порнографией.

В ходе проведения обысков в кабинете гинекологии были обнаружены флешки и жёсткие диски, содержащие видео порнографического характера. Они были изъяты, а следователи возбудили уголовное дело в отношении всех причастных к изготовлению и распространению видеоматериалов лиц.

В свою очередь, главврач онкологического диспансера Олег Лукьянчук на своей странице в "Фейсбуке" заявил, что сотрудники медицинского учреждения не имеют отношения к произошедшему.

— То, о чём сообщают СМИ и соцсети, происходило на арендованной территории. Врач, работавший там, сотрудником диспансера не являлся. К сожалению, контролировать работу на арендованной территории руководство диспансера по закону не имеет права, — пишет главврач.

Подозреваемым в изготовлении и распространении порнографии может грозить лишение свободы от трёх до пяти лет. На данный момент расследование дела продолжается.

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