Онищенко не увидел "мракобесия" в советах врача пациентке поехать к святым мощам

При этом он отметил, что на процесс лечения подобные советы не влияют и от инфекции не спасут.

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что не видит "мракобесия" в действиях отоларинголога Юрия Блоненко, который прописал своей пациентке лекарства и поездку к мощам святителя Луки.

— Конечно, официальная медицина этого не делает, не разрешает — это первое. Но сам факт этот, если, допустим, пациентка верующая, то, в принципе, как некий психологический настрой, как некая концентрация воли в случае веры <...> это будет играть определённую психологическую роль, — цитирует Онищенко телеканал "360".

По мнению парламентария, действия с элементами внушения со стороны врача, безусловно, могут сыграть позитивную роль. Однако Онищенко подчеркнул, что на сам процесс лечения подобные советы не влияют и в медицинских документах такие записи не допускаются.

Как отметил депутат, врача Блоненко не накажут за выписанное направление. Но при этом Онищенко добавил, что совет стоило дать устно, а не записывать его на документе с печатью, поскольку эффект для пациента был бы одним и тем же.

— Я не вижу здесь никакого мракобесия. Я вижу, что это один из способов (помочь. — Прим. Лайфа) со стороны врача. Иногда больному можно посоветовать не значимое, но главное, если он поверит в это, это его мобилизует и поможет излечиться. От инфекций его это, конечно, не вылечит, но мобилизовать волю может, — заключил Онищенко.

Ранее Лайф писал, что в Госдуме обсудят введение уголовной ответственности за публичные антинаучные советы.