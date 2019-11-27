"Я был в беспомощном положении". Сын Сафронова грозит судом за видео из туалета

Пианист попал в неловкую ситуацию в уборной самолёта, когда возвращался из Казани после благотворительного выступления.

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин пообещал найти человека, который снял видео и выложил его в Сеть, и подать на него в суд. Пианист отметил, что публикация видео стала для него неожиданностью, поэтому он ещё не успел обратиться к адвокату. Об этом артист сообщил в разговоре с телеканалом "360".

— Я этого человека найду и подам в суд. Он меня оскорбил и, так сказать, все мои права [нарушил]. Я был в беспомощном положении. Вместо того чтобы помогать или хотя бы дать мне возможность выбраться, он меня снимал. Это, конечно, бесчеловечно, — поделился Лука.

Неприятная ситуация произошла с пианистом 24 ноября, когда он возвращался с благотворительного выступления в Казани в честь Дня матери в доме ребёнка.

Чтобы не мешать пассажирам и комфортно добраться до города, мужчина выкупил два соседних кресла на борту самолёта.

— В какой-то момент прошёл в туалет — и так получилось, что, сидя на нём, я нажал кнопку смыва унитаза. Меня засосало, потому что меня кто-то там торопил, кто-то стучал и я, собственно, оказался в ситуации, — рассказал Лука.

По словам пианиста, он не имеет претензий к авиакомпании, так как экипаж "сработал профессионально" и "потому что это всё-таки я толстый, а не авиакомпания — маленькая".

Напомним, видео неприятного инцидента на борту самолета, летевшего из Казани в Москву, попало в Сеть 27 ноября.