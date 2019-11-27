В Сети высмеяли фото Трампа в виде главного героя фильма "Рокки"

Президент США Дональд Трамп выложил в свой твиттер фотографию, на которой при помощи редактора он предстал в образе главного героя фильма "Рокки".
November 27, 2019
В соцсети пост лидера вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи восхитились образом лидера, но большая часть отреагировала с юмором, выложив в ответ фото с подписью "Ожидание/реальность".
Sure, I’ll play. You’re delusional. pic.twitter.com/BEbdbYddMM— Hoodlum 🇺🇸 (@HoodlumRIP) November 27, 2019
— О Боже! Закройте мне мои глаза, — прокомментировал фото один из пользователей.
— Так только сам Трамп и его сторонники видят, — добавил другой.
— Ха-ха-ха, — лаконично отметил подписчик.
Также были и те, кто пристыдил американского лидера, назвав фото позором нации.
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