В Сети высмеяли фото Трампа в виде главного героя фильма "Рокки"

В ответ на него пользователи Twitter выложили посты с подписями "Ожидание/реальность".

Президент США Дональд Трамп выложил в свой твиттер фотографию, на которой при помощи редактора он предстал в образе главного героя фильма "Рокки".

В соцсети пост лидера вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи восхитились образом лидера, но большая часть отреагировала с юмором, выложив в ответ фото с подписью "Ожидание/реальность".

— О Боже! Закройте мне мои глаза, — прокомментировал фото один из пользователей.

— Так только сам Трамп и его сторонники видят, — добавил другой.

— Ха-ха-ха, — лаконично отметил подписчик.

Также были и те, кто пристыдил американского лидера, назвав фото позором нации.