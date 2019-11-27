Пушков назвал санкции против "Северного потока — 2" последней надеждой Украины

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Фото © Nord-stream2.com

Возможные санкции США против проекта "Северный поток — 2" являются последней надеждой Украины. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своём твиттере.

По заявлению политика, Киев не стал подавать апелляцию на решение датских властей, которое разрешило прокладку трубопровода.

Напомним, ранее Дания была последней страной, от которой требовалось соглашение на строительство "Северного потока — 2". Запуск газопровода запланирован на середину 2020 года.

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