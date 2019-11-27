Пушков назвал санкции против "Северного потока — 2" последней надеждой Украины

Возможные санкции США против проекта "Северный поток — 2" являются последней надеждой Украины. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своём .
Прогноз оправдался: Киев не стал - или не успел - оспорить решение Дании по Сев.потоку-2. 27 ноября срок для подачи аппеляции истёк. Скорее всего,в Киеве решили: переубедить датчан не удастся, реальных доводов нет. Теперь последняя надежда Украины - санкции США против проекта.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 ноября 2019 г.
По заявлению политика, Киев не стал подавать апелляцию на решение датских властей, которое разрешило прокладку трубопровода.
Напомним, ранее Дания была последней страной, от которой требовалось соглашение на строительство "Северного потока — 2". Запуск газопровода запланирован на середину 2020 года.
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