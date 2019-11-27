Московские спасатели отпилили кусок забора, чтобы спасти поранившуюся кошку

К судьбе животного не остался равнодушен и ветеринар, он бесплатно прооперировал травмированного зверька.

В Москве сотрудники пожарно-спасательного центра спасли кошку, которая поранила лапу арматурой на самой вершине трёхметрового забора. Для этого им пришлось отпилить кусок металла и вместе с ним доставить животное в клинику, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Департамента ГО ЧСиПБ.

По словам собеседника агентства, кошка не могла спуститься самостоятельно и громко мяукала. Как рассказал начальник смены Андрей Макаров, спасатели отрезали кусок арматуры и уголок забора, зафиксировали зверька мягким одеялом и вместе с металлическими фрагментами доставили в ветклинику на Сиреневом бульваре.

К судьбе животного отнеслись небезразлично охранники ПАО "МОЭК", где произошёл инцидент, а ветеринар Михаил Максимов и медсестра Фаина провели операцию бесплатно. Сейчас судьбой котика озабочены волонтёры, ему ищут добрые руки.

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