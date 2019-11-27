Доцент-расчленитель признал участие в ЧП с затоплением фрегата в 1981 году

Корабль, за штурвалом которого стоял историк, затонул в Финском заливе, в результате происшествия погиб один человек.

Доцент СПбГУ Олег Соколов признал, что был участником ЧП, связанного с затоплением фрегата в Финском заливе в 1981 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Почуева.

27 ноября газета "Фонтанка" опубликовала снимки приговора, вынесенного Ленинградским судом тогда ещё молодому школьному учителю, члену комсомола Олегу Соколову, он получил два года условно.

В Финском заливе два судна вышли в сторону Приморска для участия в съёмках фильма "Россия молодая". Фрегатом управлял ныне обвиняемый в убийстве аспирантки историк, хотя и не имел судоводительских прав. Корабль набрал воды в трюмы и затонул, 15 человек, находившихся на борту, спаслись, кроме одного, учёного Владимира Сорокина. Соколов не признал, что управлял судном неправильно, но не отрицал участия в инциденте и факта того, что именно он стоял за штурвалом.

13 ноября адвокат Александр Почуев не подтвердил факт привлечения доцента к уголовной ответственности и называл информацию о ЧП в заливе уткой. В беседе с Лайфом он заявил, что в базе данных официальных сведений о судимости нет.

— Достоверность появившегося в сети "приговора" подтвердить невозможно. Отсутствуют подписи, печать и сведения об его источнике. Да и сам "документ не имеет никакого отношения к расследуемой трагедии, — добавил правозащитник, при этом, со слов самого Соколова, факт того, что инцидент был, защита не отрицает.

Напомним, в ночь на 8 ноября доцент СПбГУ Олег Соколов убил свою возлюбленную — 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, а останки тела попытался утопить в реке Мойке. В ходе допроса историк признал свою вину и был арестован на два месяца. Сейчас он ожидает перевода в московскую тюрьму "Матросская Тишина".