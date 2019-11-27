СМИ: Украина начала переговоры с ДНР по законопроекту об особом статусе Донбасса

Подгруппа контактной группы по мирному урегулированию конфликта приступила к переговорам по внесению поправок в законопроект об особом статусе Донбасса, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу МИД ДНР Наталью Никонорову.

— На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса, в частности переговорщики обсудили вопросы имплементации "формулы Штайнмайера" в данный закон, — отметила она.

Никонорова добавила, что говорить о результатах пока рано и необходимо письменно оформить все предложения по поправкам. Она также выразила надежду, что на следующем заседании в Минске будет составлен окончательный документ, который позволит начать скорейшее согласование.

Закон об особом статусе Донбасса был принят в 2014 году Верховной радой, однако так и не был введён в действие. В акте сказано, что регион получит особый статус после выполнения ряда условий, в том числе вывода незаконных формирований с этих территорий. В сентябре глава МИД Украины выступил против полной амнистии и особого статуса Донбасса, однако согласился на "формулу Штайнмайера". Украинская сторона подписала документ, согласно которому Вооружённые силы Незалежной обязались 7 октября вывести войска из районов Золотого и Петровского. В назначенную дату Киев сообщил о срыве разведения сил из-за нарушения перемирия. Девятого ноября начался отвод сил из региона.