Поезд с душевыми в вагонах отправился в свой первый рейс

Также там можно обнаружить розетки, откидные столики, индивидуальные сейфы и даже USB-разъёмы.

Поезд, в составе которого имеются вагоны с душем, отправился в свой первый рейс, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Федеральной пассажирской компании.

Отмечается, что вагоны вошли в состав поезда 71/72 "Белогорье", который отправился из Москвы в Белгород. Обновлённый подвижной состав выполнен в виде двухвагонного сцепа, а герметичный переход между вагонами позволяет сохранять тепло.

Также внутри подвижного состава можно обнаружить розетки, откидные столики, индивидуальные сейфы и даже USB-разъёмы. Вагоны оборудовали сервисными зонами, в которых стоят вендинговые автоматы.

— В поездку на обновлённом составе отправилось более 600 человек, что составляет более 70% наполняемости. Фирменный поезд "Белогорье" сформирован из шести купейных и десяти плацкартных вагонов, — говорится в сообщении ФПК.

Ранее сегодня россиянам показали три вида новых возможных плацкартных вагона, которые смогут решить проблему "торчащих ног".