Дамир Юсупов рассказал, что не собирался становиться героем

Пилот самолёта А321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в августе, Дамир Юсупов рассказал, что всего лишь делал свою работу и не собирался становиться героем. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Я не считаю, что совершил что-то сверхъестественное, я не собирался быть героем, просто выполнял свою работу, пришёл выполнить обычный рейс, — сказал Юсупов.

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин 27 ноября наградил Дамира Юсупова орденом мусульман "За заслуги". Торжественное награждение прошло в Московской соборной мечети. Муфтий также отметил, что проявленный Юсуповым героизм станет примером для молодёжи.

Напомним, в августе авиалайнер А321 "Уральских авиалиний", который вылетел из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Подмосковье. У воздушного судна отказали оба двигателя из-за того, что в них попали птицы. Благодаря слаженным действиям пилотов и членов экипажа все 226 пассажиров выжили.

Командир А321 Дамир Юсупов вернулся к полётам в конце сентября, а 21 ноября в Кремле обоим пилотам вручили государственные награды.