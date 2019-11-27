Украинский депутат заявил, что Зеленский не готов к отдельной встрече с Путиным

По его мнению, глава Незалежной не находится на одном уровне с мировыми политиками.

Украинский депутат от партии "Батьковщина" Сергей Власенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский не готов к отдельной встрече с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

— Честно, я не знаю, готов ли наш президент к лобовой встрече с очень сильным, хитрым и опытным политиком. Хочется, чтобы он был на равных с Путиным, но это не на велосипеде ездить, — подчеркнул политик.

Он также добавил, что президент Незалежной, по его мнению, пока не стоит на равных с мировой элитой.

Напомним, 27 ноября в Кремле не исключили вероятность отдельной встречи Путина и Зеленского в Париже во время саммита "нормандской четвёрки", который пройдёт 9 декабря в Париже.