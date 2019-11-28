Турфирма заплатит 200 евро тому, кто посетит праздничные ярмарки в Европе

Работнику также предстоит рассказать в социальных сетях о праздничной атмосфере.

Туристическая компания разыскивает счастливчика, который объедет рождественские ярмарки в четырёх странах Европы и расскажет об этом в соцсетях. Ему даже за это заплатят, пишет The Sun.

Успешному кандидату предстоит с 16 по 20 декабря объехать шесть праздничных ярмарок в Праге, Вене, Братиславе и Будапеште и разместить посты в Интернете.

— Мы хотим, чтобы была передана праздничная атмосфера ярмарок. Нужно рассказать о том, что они предлагают посетителям, и написать об этом так, чтобы клиенты турфирмы захотели там побывать, — гласит объявление.

За такую работу турфирма предлагает оплату в 200 евро, а также предоставляет трансфер между городами и проживание.

Дедлайн подачи заявки — 30 ноября. Кандидатам также нужно указать, почему турфирма должна выбрать для этой "миссии" именно их.

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