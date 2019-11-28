СМИ: Количество жертв землетрясения в Албании увеличилось до 35 человек

Число погибших в результате землетрясения в Албании достигло 35 человек, сообщает Albanian Daily News со ссылкой на данные властей страны.
Всего из-за стихии пострадало 650 человек, спасатели продолжают поисковые работы, из-под завалов удалось извлечь 45 человек. Правительство Албании объявило 27 ноября общенациональным днем траура.
Ранее сообщалось о 20 погибших, ещё 10-15 человек числились пропавшими без вести.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло утром 26 ноября в районе города Дуррес. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Албании в связи с произошедшим.
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