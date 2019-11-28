Экс-посол США в России назвал Трампа подражателем Путину из-за "фото с прессом"

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Фото © Twitter / Michael McFaul

Бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал на своей странице в "Твиттере" фото американского лидера Дональда Трампа в образе киногероя фильма "Рокки" и заявил, что он подражает президенту России Владимиру Путину.

— Когда вам нужно использовать фотошоп, чтобы подражать вашему герою Путину. Печально. И неловко, потому что этот человек является президентом Соединённых Штатов Америки, — отметил политик.

Ранее Дональд Трамп выложил в своём твиттере фотографию, на которой при помощи редактора он предстал в образе главного героя фильма "Рокки", картинку высмеяли в Сети.

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