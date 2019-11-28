Экс-посол США в России назвал Трампа подражателем Путину из-за "фото с прессом"

Бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал на своей странице в "Твиттере" фото американского лидера Дональда Трампа в образе киногероя фильма "Рокки" и заявил, что он подражает президенту России Владимиру Путину.

When you need to use photoshop to emulate your hero, Putin. Sad. And embarrassing, since it also so happens that this person is the President of the United States of America. https://t.co/DuKQp3aQvy — Michael McFaul (@McFaul) 27 ноября 2019 г.

— Когда вам нужно использовать фотошоп, чтобы подражать вашему герою Путину. Печально. И неловко, потому что этот человек является президентом Соединённых Штатов Америки, — отметил политик.

Ранее Дональд Трамп выложил в своём твиттере фотографию, на которой при помощи редактора он предстал в образе главного героя фильма "Рокки", картинку высмеяли в Сети.